NYT: Россия наращивает темпы освобождения территорий в зоне СВО

ВС России ускорили продвижение в зоне СВО и берут под свой контроль все больше и больше территорий. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Темпы [ВС] России ускоряются, и постепенные шаги перерастают в нечто большее. Силы Москвы освободили почти 200 квадратных миль территории в ноябре... Аналитики сообщают, что будущее Украины выглядит очень мрачно», — передает газета.

Пока что у Украины, полагают опрошенные NYT аналитики, достаточно ресурсов, чтобы не дать линии фронта рухнуть. Но она «изгибается», подтверждают иностранные эксперты.

