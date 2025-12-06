В семи областях России объявлена беспилотная опасность
В регионах РФ объявили БПЛА опасность
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На территориях Белгородской области, Республики Дагестан, Воронежской, Кабардино-Балкарской, Самарской и Пензенской областей, Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали главы регионов и МЧС.
Опасность атаки беспилотниками действует на территории Белгородской области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии и Пензенской области действует ограничение мобильного интернета. В Воронежской области силы ПВО приведены в работу. Жителям напоминают о необходимости укрыться в безопасных помещениях, не приближаться к окнам и не вести фото- и видеосъемку ПВО. Информация следует из распространенных предупреждений от губернаторов регионов и РСЧС.
Ранее в Волгограде и Саратове были введены запреты на использование воздушного пространства для безопасности осуществления рейсов. Пассажирам необходимо следить за онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале.
