Для Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом уложили искусственный снег
Для формирования трассы использовали искусственные материалы (архивное фото)
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Чусовом (Пермский край) для проведения третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам уложили искусственный снег на трассах лыжной базы «Металлург». О подготовке к стартам в условиях аномально теплой погоды сообщил мэр муниципалитета Сергей Белов.
«Подготовка к соревнованиям, включая подготовку лыжных трасс, идет в активном режиме. В связи с аномальными погодными условиями, мы используем различные методы, включая искусственный снег, чтобы обеспечить качественное покрытие для гонок», — написал Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По сообщению окружного главы, трассы на лыжной базе сертифицированы для проведения всероссийских стартов. Объект оснащен раздевалками, зонами разминки, пунктами питания и местами для зрителей. На время Кубка России здесь развернут дополнительную инфраструктуру для команд и судей.
Этап кубка будет включать индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин на дистанциях 10 и 15 км классическим и свободным стилем. Раздельный старт классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин назначен на 11 декабря. Спринт свободным стилем пройдет 13 декабря, гонка преследования свободным стилем — 14 декабря.
