Для Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом уложили искусственный снег

Для формирования трассы использовали искусственные материалы (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) для проведения третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам уложили искусственный снег на трассах лыжной базы «Металлург». О подготовке к стартам в условиях аномально теплой погоды сообщил мэр муниципалитета Сергей Белов.

«Подготовка к соревнованиям, включая подготовку лыжных трасс, идет в активном режиме. В связи с аномальными погодными условиями, мы используем различные методы, включая искусственный снег, чтобы обеспечить качественное покрытие для гонок», — написал Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению окружного главы, трассы на лыжной базе сертифицированы для проведения всероссийских стартов. Объект оснащен раздевалками, зонами разминки, пунктами питания и местами для зрителей. На время Кубка России здесь развернут дополнительную инфраструктуру для команд и судей.

