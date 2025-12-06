Логотип РИА URA.RU
Аэропорт Гагарин приостановил работу рейсов

В саратовском аэропорту введены временные ограничения на полеты
07 декабря 2025 в 03:45
Саровский аэропорт ограничил работу

Саровский аэропорт ограничил работу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Саратовский аэропорт временно закрыл воздушное пространство для выполнения полетов. Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для безопасности перелетов», — объяснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

