Аэропорт Гагарин приостановил работу рейсов
В саратовском аэропорту введены временные ограничения на полеты
07 декабря 2025 в 03:45
Саровский аэропорт ограничил работу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Саратовский аэропорт временно закрыл воздушное пространство для выполнения полетов. Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для безопасности перелетов», — объяснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
