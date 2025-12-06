Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Метель в ХМАО привела к массовым съездам автомобилей в кювет

07 декабря 2025 в 04:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из‑за непогоды 6 декабря на дорогах ХМАО ограничили скорость движения

Из‑за непогоды 6 декабря на дорогах ХМАО ограничили скорость движения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники госавтоинспекции Нефтеюганского района дважды за смену помогли водителям, чьи машины слетели в кювет на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. В обоих случаях водители не справились с управлением на заснеженной дороге.

«Находясь на маршруте патрулирования, увидели съехавший с дороги автомобиль Volkswagen Polo. Подъехав к автомобилю, они выяснили, что водитель едет из Тобольска в Сургут. Во время движения транспортное средство занесло, и оно съехало в кювет», — сказано в telegram-канале ведомства.

Во втором случае в кювете оказался автомобиль Mitsubishi Dion, направлявшийся из Уфы в Нефтеюганск. У этой машины было разбито заднее стекло, поэтому инспекторы приняли решение не ограничиваться только вытаскиванием автомобиля, а организовали эвакуацию и сопровождение до города.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что 6 декабря в ХМАО на автодороге «Югра» (с 11‑го по 141‑й километр) из ‑за снега, метели и сильного бокового ветра временно ограничили скорость движения до 70 км/ч. Утром такое же ограничение ввели на трассе «Иртыш».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал