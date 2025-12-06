ТАСС: список опасных для женщин профессий сократят в России к 2027 году

Список запрещенных для женщин профессий в России сократят к 2027 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перечень профессий, запрещенных для женщин в России, планируется сократить к концу 2027 года. Изменения затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Об этом со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту сообщает ТАСС.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок — декабрь 2027 года», — говорится в документе, который приводит ТАСС.

Поправки будут внесены в приказ Минтруда, который определяет перечень вредных и опасных работ с ограничениями для женского труда. Согласно плану, к марту 2027 года ведомства с участием профсоюзов и работодателей должны подготовить список профессий для исключения. Также будет проведен аудит условий труда и специальные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм, которые поручены Минздраву, Роспотребнадзору и ФМБА.

Продолжение после рекламы