Близкие рассказали о погибшем тюменце, чье тело нашли в сгоревшем автомобиле

Тюменец 4 декабря пошел на встречу с мнимыми покупателями авто, позже его тело нашли в сгоревшей машине

Родственники погибшего жителя Тюмени, чье тело ранее было обнаружено в сгоревшем автомобиле, сообщили, что в этом году он женился и ожидал рождения ребенка. Об этом сообщили в telegram-канале 72.RU.

«Он женился в этом году. Его дома ждала любимая жена, она беременна, должна вот-вот родить — ставят срок под самый конец года. У них будет дочь», — поделился один из родственников в беседе с журналистами.

Близкие уточнили, что погибший работал автомехаником в одном из дилерских центров и дополнительно занимался перепродажей автомобилей. В кругу друзей мужчину вспоминают как доброжелательного, отзывчивого и смелого человека.

