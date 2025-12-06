Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Келлог: два ключевых вопроса мирного плана — Донецкая область и Запорожская АЭС

07 декабря 2025 в 04:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Келлог считает, что вопрос о принадлежности Запорожской АЭС и территории ДНР остается на повестке переговоров

Келлог считает, что вопрос о принадлежности Запорожской АЭС и территории ДНР остается на повестке переговоров

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал две ключевые темы возможного украинского урегулирования — статус Донецкой области и будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые... Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Келлог заявил, что США находятся «в двух метрах» от урегулирования конфликта на Украине и не исключил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Он также отметил, что рассматривает проведение президентских выборов на Украине как необходимую процедуру, поскольку это позволит снизить напряженность и успокоить украинский народ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал