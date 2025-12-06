Келлог: два ключевых вопроса мирного плана — Донецкая область и Запорожская АЭС
Келлог считает, что вопрос о принадлежности Запорожской АЭС и территории ДНР остается на повестке переговоров
Фото: Сергей Венявский © URA.RU
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал две ключевые темы возможного украинского урегулирования — статус Донецкой области и будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.
«Последние 10 метров до цели самые тяжелые... Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Келлог заявил, что США находятся «в двух метрах» от урегулирования конфликта на Украине и не исключил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Он также отметил, что рассматривает проведение президентских выборов на Украине как необходимую процедуру, поскольку это позволит снизить напряженность и успокоить украинский народ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.