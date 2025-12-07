Хулиган обстрелял окна квартир на Уралмаше

Предположительно, обстрел производился из соседнего дома (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге столкнулись с неожиданной проблемой — по окнам их квартир днем провели обстрел. Неизвестный стрелял по соседним зданиям, предположительно, из дома по улице Новаторов, 14. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«От обстрела пострадали три квартиры в жилых домах по улице Бакинских Комиссаров, 114 и 108. В одной из пострадавших квартир на оконном стекле появились трещины», — рассказал собеседник информационного агентства.

Вероятно, злоумышленник использовал пневматическое оружие. В полиции заявили, что заявление от жителей принято, по факту инцидента проводится проверка.

