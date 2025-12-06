Пушков: у России нет претензий для войны с Европой
Фото: Роман Наумов © URA.RU
У России отсутствуют какие-либо претензии к европейским странам, которые могли бы стать поводом для военного конфликта. По его словам, заявления европейских лидеров о российской угрозе связаны с желанием оправдать поддержку Украины. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.
«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — заявил Пушков в интервью сербской газете «Политика», которое он процитировал в своем telegam-канале.
Пушков назвал заявления о российской угрозе Европе истерией. И эти заявления нужны для оправдания дальнейшего финансирования Киева и для превращения Украины в плацдарм НАТО с военными базами, направленными против России.
По мнению сенатора, в Вашингтоне сейчас воспринимают ЕС как источник расходов и рисков для безопасности США. Он подчеркнул, что, по его оценке, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не разделяет концепцию «стратегического поражения РФ», на которой строится политика части западных элит.
