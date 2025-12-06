Пушков назвал заявления о российской угрозе Европе истерией Фото: Роман Наумов © URA.RU

У России отсутствуют какие-либо претензии к европейским странам, которые могли бы стать поводом для военного конфликта. По его словам, заявления европейских лидеров о российской угрозе связаны с желанием оправдать поддержку Украины. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — заявил Пушков в интервью сербской газете «Политика», которое он процитировал в своем telegam-канале.

Пушков назвал заявления о российской угрозе Европе истерией. И эти заявления нужны для оправдания дальнейшего финансирования Киева и для превращения Украины в плацдарм НАТО с военными базами, направленными против России.

