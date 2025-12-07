Россияне рискуют здоровьем, покупая красную икру
Непроверенный продукт может нанести непоправимый вред здоровью
Фото: Илья Московец © URA.RU
Покупка красной икры по частным объявлениям у непроверенных продавцов сродни «русской рулетке»: может представлять угрозу для здоровья, поскольку существенно возрастает риск приобретения фальсификата. Об этом предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.
«Покупка с рук, включая социальные сети, у непроверенных продавцов — это однозначно „русская рулетка“ со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсифицированной продукции, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила свою позицию собеседница ТАСС.
Эксперт назвала среди возможных нарушений реализацию имитированных товаров под видом натуральных, несоответствие заявленному сорту продукции. А также — несоблюдение установленных условий хранения.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что не рекомендуется приобретать икру, содержащую пищевую добавку Е239, поскольку этот консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, пишет RT. При этом икра к Новому году, как правило, дорожает, поэтому ее лучше покупать заранее, передает «Национальная служба новостей».
