Россияне рискуют здоровьем, покупая красную икру

Покупка красной икры по частным объявлениям у непроверенных продавцов сродни «русской рулетке»: может представлять угрозу для здоровья, поскольку существенно возрастает риск приобретения фальсификата. Об этом предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Покупка с рук, включая социальные сети, у непроверенных продавцов — это однозначно „русская рулетка“ со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсифицированной продукции, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила свою позицию собеседница ТАСС.

Эксперт назвала среди возможных нарушений реализацию имитированных товаров под видом натуральных, несоответствие заявленному сорту продукции. А также — несоблюдение установленных условий хранения.

