Общество

Россияне рискуют здоровьем, покупая красную икру

Доцент Ильяшенко: покупка красной икры с рук это «русская рулетка» для здоровья
07 декабря 2025 в 05:06
Непроверенный продукт может нанести непоправимый вред здоровью

Фото: Илья Московец © URA.RU

Покупка красной икры по частным объявлениям у непроверенных продавцов сродни «русской рулетке»: может представлять угрозу для здоровья, поскольку существенно возрастает риск приобретения фальсификата. Об этом предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Покупка с рук, включая социальные сети, у непроверенных продавцов — это однозначно „русская рулетка“ со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсифицированной продукции, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила свою позицию собеседница ТАСС.

Эксперт назвала среди возможных нарушений реализацию имитированных товаров под видом натуральных, несоответствие заявленному сорту продукции. А также — несоблюдение установленных условий хранения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что не рекомендуется приобретать икру, содержащую пищевую добавку Е239, поскольку этот консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, пишет RT. При этом икра к Новому году, как правило, дорожает, поэтому ее лучше покупать заранее, передает «Национальная служба новостей».

