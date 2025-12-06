Еще в трех авиагаванях ввели ограничения
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили прием рейсов
07 декабря 2025 в 04:56
Три аэропорта закрыли небо
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Авиагавани Владикавказа, Грозного и Магаса ввели план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Грозный), МАГАС. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
