Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Еще в трех авиагаванях ввели ограничения

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили прием рейсов
07 декабря 2025 в 04:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Три аэропорта закрыли небо

Три аэропорта закрыли небо

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Авиагавани Владикавказа, Грозного и Магаса ввели план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Грозный), МАГАС. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал