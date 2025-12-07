Логотип РИА URA.RU
В Тюмени резко похолодает до -30 градусов

07 декабря 2025 в 06:20
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени, 7 декабря, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Днем температура воздуха не превысит -10 градусов, а в ночные часы может понизиться до -27.

«В воскресенье, 7 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -10, -15. Ночью ожидается -17, -22, местами -27», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

На протяжении суток в регионе сохранится восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 81%.

