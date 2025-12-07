На Западе считают, что политика Каи Каллас исключила ЕС из процесса переговоров по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава евродипломатии Кая Каллас стала настоящей находкой для Кремля. Ее настойчивое нежелание вступать в диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, ее «негибкость» де-факто вывело Европу из участия в заключительном этапе переговорного процесса. К такому мнению пришли британские обозреватели.

«Главный дипломат ЕС — подарок Москве. <…> Ее упорный отказ от переговоров с Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — указано в публикации издания The Telegraph.