Жительница Чусового выиграла бытовую технику на «Поле чудес», но потеряла все

Олеся Мельникова дошла до финала Фото: 1tv.ru

Жительница Чусового Пермского края Олеся Мельникова стала финалисткой капитал-шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале, но лишилась всех выигранных призов после неудачной супер-игры. Программа с ее участием вышла в эфир 5 декабря, сообщил корреспондент URA.RU.

«Олеся Мельникова приехала на „Поле чудес“, пробилась в финал, выиграла внушительный набор бытовой техники. Но в итоге осталась без призов», — пояснил корреспондент агенства.

Жительница Прикамья оказалась в третьей тройке игроков, где продемонстрировала свои знания и эрудицию. Она привезла подарки для ведущего программы Леонида Якубовича — книги о Чусовом, традиционную куклу-чусовлянку ручной работы и вязаный шарф. Якубович, в свою очередь, вспомнил свой визит в Чусовой, назвав город «замечательным».

