Жительница Чусового выиграла бытовую технику на «Поле чудес», но потеряла все
Олеся Мельникова дошла до финала
Фото: 1tv.ru
Жительница Чусового Пермского края Олеся Мельникова стала финалисткой капитал-шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале, но лишилась всех выигранных призов после неудачной супер-игры. Программа с ее участием вышла в эфир 5 декабря, сообщил корреспондент URA.RU.
«Олеся Мельникова приехала на „Поле чудес“, пробилась в финал, выиграла внушительный набор бытовой техники. Но в итоге осталась без призов», — пояснил корреспондент агенства.
Жительница Прикамья оказалась в третьей тройке игроков, где продемонстрировала свои знания и эрудицию. Она привезла подарки для ведущего программы Леонида Якубовича — книги о Чусовом, традиционную куклу-чусовлянку ручной работы и вязаный шарф. Якубович, в свою очередь, вспомнил свой визит в Чусовой, назвав город «замечательным».
В финале Мельникова угадала слово «навозник», набрав более семи тысяч баллов, что позволило ей выбрать два приза: ноутбук и набор крупной бытовой техники, включающий стиральную машину, посудомойку, холодильник, пылесос, принтер и телевизор. Однако, решив испытать удачу в супер-игре, где нужно было угадать профессию Бенджамина Франклина, когда он открыл течение Гольфстрим, Олеся не смогла назвать правильный ответ — «почтмейстер».
