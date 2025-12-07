Без шума и мишуры: за какие новогодние традиции можно получить штраф

Штраф можно получить даже при покупке елки Фото: Никита Сабашников © URA.RU

За украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией можно получить штраф в 15 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может вырасти до 400 тысяч рублей. Потому как самовольное размещение гирлянд, бумажных фигур или баннеров на фасаде может быть квалифицировано как нарушение правил благоустройства и повлечь нарушения требований пожарной безопасности. Как встретить Новый год, чтобы не нарваться на административное наказание — в материале URA.RU.

Штрафы за новогодний декор

У собственники частных домов есть больше свободы в украшение придворовой территории, им не нужно ни с кем согласовывать декор. Однако они обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. А также следить, чтобы декорации не блокировали эвакуационные пути и не выходили за границы участка. Кроме того, нужно соблюдать установленную норму шума, иначе жалобы соседей могут стать основанием для проверки.

Новогодний декор зданий должен быть согласован Фото: Илья Московец © URA.RU

Для магазинов действуют муниципальные правила благоустройства: украшения должны не препятствовать движению пешеходов и не создавать помех водителям, а элементы, размещенные на фасаде, нередко требуют согласования с администрацией.

Покупка елки с рук может стать дорогим удовольствием

Приобретение живой новогодней ели у частных продавцов, на стихийных точках или вдоль трасс может привести к административной ответственности. Потому как значительная часть таких деревьев может быть срублена незаконно — без разрешений. Если покупатель знал о нелегальном происхождении ели, его могут привлечь к ответственности по статье 8.28 КоАП РФ. Для граждан это штраф до 5 тысяч рублей.

Елку стоит покупать только на санкционированных площадках Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Ключевым фактором для привлечения к ответственности является доказанная осведомленность покупателя о незаконной заготовке. На это могут указывать обстоятельства сделки, в том числе место, где продавали дерево. Чтобы избежать рисков, специалисты рекомендуют покупать ели только на официальных елочных базарах или в крупных торговых сетях, где продавец обязан предоставить документы о легальной заготовке и фитосанитарном контроле.

Наказание за незаконно срубленную елку

Гражданам в России грозит штраф до четырех тысяч рублей за незаконную вырубку новогодней ели или других деревьев в лесу без специального разрешения.

По статье 8.28 КоАП РФ за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев предусмотрены штрафы:

— для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч;

— для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч.

Незаконная вырубка елок карается по закону Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Если нарушение совершено с использованием техники или в лесопарковой зоне, санкции возрастают: гражданам грозит от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 50 тысяч, а юридическим — от 300 до 500 тысяч. Специалисты подчеркивают, что ответственность наступает даже за одну срубленную «для себя» ель. И напоминают, что заготовка для продажи допускается лишь при наличии договоров и порубочных билетов.

За возникший из-за фейерверков пожар россиянам грозит год тюрьмы

Использование пиротехники с нарушением правил может привести не только к штрафам, но и к реальному лишению свободы. Административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает штрафы за нарушение пожарной безопасности при запуске фейерверков:

— для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей;

— при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч рублей.

Запуск фейерверков ограничен во многих городах России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если же из-за пиротехники возник пожар и ущерб превысил 250 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ. Виновному может грозить штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до одного года.

Специалисты советуют использовать пиротехнику только на открытых площадках и с соблюдением дистанций, указанных в инструкции. В ряде регионов действуют дополнительные ограничения, запрещающие запуск фейерверков вне специально оборудованных зон.

За шум в новогоднюю ночь могут оштрафовать

За шум в новогоднюю ночь предусмотрены такие же штрафы, как и в любое другое время. Шуметь запрещено с 23:00 до 7:00 в будни и с 23:00 до 8:00 в выходные и праздники. И если шум будет сильно превышать установленные нормы, то соседи имеют право обратиться в полицию. А затем может наступить административная ответственность и придется заплатить штраф.

Для обычных людей штраф составляет от 500 до 3000 рублей. Руководители могут заплатить от 1000 до 10000 рублей, а организации — от 5000 до 30000 рублей. Если нарушить закон снова, штраф будет больше.

Гирлянда на автомобиле

В преддверии Нового года ряд автолюбителей украшают свои машины гирляндами и другой световой иллюминацией, чтобы создать праздничную атмосферу. Подобный декор сам по себе не считается нарушением, однако им можно украсить машину только при соблюдении требований безопасности.

В Госавтоинспекции уточнили, что установленные световые приборы не должны ограничивать обзор через стекла, закрывать зеркала заднего вида или фары. В противном случае водителя могут привлечь к ответственности. Штраф в таком случае составит 500 рублей, кроме того, водителю будет предписано устранить нарушение.

Гирлянды на автомобиле тоже должны быть установлены с соблюдением правил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдельно подчеркивается, что гирлянды должны быть прочно закреплены и не препятствовать работе стеклоочистителей и дворников. Если иллюминация издает яркие мигающие вспышки, инспектор ГИБДД может расценить это как нарушение правил использования внешних световых приборов, особенно когда такие огни отвлекают или ослепляют других участников движения.