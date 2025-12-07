Россиянам напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

Украшение подъезда к Новому году может обернуться крупным штрафом Фото: Илья Московец © URA.RU

Самовольное украшение подъездов к Новому году без согласования с жильцами и управляющей компанией может привести к крупным штрафам. Как пояснил депутат Госдумы Игорь Антропенко, за нарушение правил пожарной безопасности при установке декора гражданам грозит до 15 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

«В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам», — заявил Антропенко РИА Новости. Он пояснил, что особые риски связаны с использованием гирлянд и бумажных украшений вместе с осветительными приборами в местах общего пользования.

Антропенко напомнил, что подобные действия могут расцениваться как нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ, за что гражданам может грозить предупреждение либо штраф от пяти до 15 тысяч рублей. В случае же пожара по неосторожности возможна уголовная ответственность, уточнил депутат.

Он добавил, что санкции предусмотрены и для других категорий нарушителей. Для должностных лиц штраф по этой статье составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Депутат призвал жильцов и управляющие компании заранее согласовывать оформление подъездов и проверять безопасность гирлянд и других элементов декора, чтобы избежать претензий со стороны надзорных органов.