Детский электромотоцикл стал причиной массовой эвакуации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Латвийской произошел пожар в многоквартирном доме, причиной которого стал детский электромотоцикл. Это привело к эвакуации 120 человек, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о возгорании поступило 6 декабря в 18:04. На площади один квадратный метр сгорел детский электромотоцикл, повреждена внутренняя отделка подъезда на седьмом этаже, пострадавших нет. Детей среди эвакуировавшихся не было», — уточнили в ведомстве.