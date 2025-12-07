Логотип РИА URA.RU
Детский электромотоцикл стал причиной массовой эвакуации в Екатеринбурге

07 декабря 2025 в 06:45
Люди самостоятельно покинули здание д оприбытия спасатлей (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Латвийской произошел пожар в многоквартирном доме, причиной которого стал детский электромотоцикл. Это привело к эвакуации 120 человек, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о возгорании поступило 6 декабря в 18:04. На площади один квадратный метр сгорел детский электромотоцикл, повреждена внутренняя отделка подъезда на седьмом этаже, пострадавших нет. Детей среди эвакуировавшихся не было», — уточнили в ведомстве.

До прибытия пожарных расчетов местные жители вышли из дома по лестничным маршам. К месту ЧП направили четыре единицы техники и девять человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций завершили в 19:03, после чего жильцам разрешили вернуться в квартиры. Причину возгорания и обстоятельства инцидента устанавливают дознаватели МЧС.

