Росавиация закрыла аэропорт Нальчика для полетов
07 декабря 2025 в 06:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Нальчика введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Как уточняется в сообщении, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Информация об ограничениях опубликована в telegram-канале Росавиации.
