В Оренбурге введен режим «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА
07 декабря 2025 в 06:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Оренбургской области сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В регионе введен режим воздушных ограничений – план «Ковер». В связи с этим аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал