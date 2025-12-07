Аномальные морозы до -40 продлятся в ХМАО еще несколько дней

В восточной части региона температура воздуха будет опускаться до -41 градуса в ближайшие дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО, 7 декабря, ожидается похолодание до -38 градусов в ночные часы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Днем температура воздуха не превысит -26 градусов, осадки не ожидаются.

«В воскресенье, 7 декабря, в ХМАО переменная облачность. Днем -26, местами до -36. Ночью ожидается -28, -33, местами -38», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным сервиса Gismeteo, 7 декабря в крупнейших городах ХМАО прогнозируется следующая погода:

Нижневартовск: днем -30, ночью -33. Ясно.

Сургут: днем -27, ночью -29. Ясно.

Ханты-Мансийск: днем -28, ночью -30. Ясно.