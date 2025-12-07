Аномальные морозы до -40 продлятся в ХМАО еще несколько дней
В восточной части региона температура воздуха будет опускаться до -41 градуса в ближайшие дни
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ХМАО, 7 декабря, ожидается похолодание до -38 градусов в ночные часы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Днем температура воздуха не превысит -26 градусов, осадки не ожидаются.
«В воскресенье, 7 декабря, в ХМАО переменная облачность. Днем -26, местами до -36. Ночью ожидается -28, -33, местами -38», — отмечается в сообщении ведомства.
По данным сервиса Gismeteo, 7 декабря в крупнейших городах ХМАО прогнозируется следующая погода:
- Нижневартовск: днем -30, ночью -33. Ясно.
- Сургут: днем -27, ночью -29. Ясно.
- Ханты-Мансийск: днем -28, ночью -30. Ясно.
В понедельник будет еще холоднее. В дневные часы на территории округа ожидается температура воздуха в диапазоне от -26 до -36 градусов. В ночные часы температура воздуха опустится до -38 градусов, а в восточных районах местами ожидается понижение до -41 градуса. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым.
