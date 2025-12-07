Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Аномальные морозы до -40 продлятся в ХМАО еще несколько дней

07 декабря 2025 в 07:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В восточной части региона температура воздуха будет опускаться до -41 градуса в ближайшие дни

В восточной части региона температура воздуха будет опускаться до -41 градуса в ближайшие дни

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО, 7 декабря, ожидается похолодание до -38 градусов в ночные часы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Днем температура воздуха не превысит -26 градусов, осадки не ожидаются.

«В воскресенье, 7 декабря, в ХМАО переменная облачность. Днем -26, местами до -36. Ночью ожидается -28, -33, местами -38», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным сервиса Gismeteo, 7 декабря в крупнейших городах ХМАО прогнозируется следующая погода:

Продолжение после рекламы
  • Нижневартовск: днем -30, ночью -33. Ясно.
  • Сургут: днем -27, ночью -29. Ясно.
  • Ханты-Мансийск: днем -28, ночью -30. Ясно.

В понедельник будет еще холоднее. В дневные часы на территории округа ожидается температура воздуха в диапазоне от -26 до -36 градусов. В ночные часы температура воздуха опустится до -38 градусов, а в восточных районах местами ожидается понижение до -41 градуса. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал