В аэропорту Орска введены ограничения на полеты
07 декабря 2025 в 06:39
Фото: © URA.RU
В аэропорту Орска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как уточняют в Росавиации, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Информация об ограничениях размещена в telegram-канале «Представитель Росавиации».
