После поездки Путина в Индию Трамп назвал Моди своим другом

Трамп назвал Моди особенным лидером Фото: пресс-служба президента РФ

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и «совершенно особенным» лидером. Такое заявление он сделал спустя несколько дней после визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели.

«Посол [США в Индии] Серджио Гор, который сейчас отправляется в Индию, удачи! Возможно, мы больше никогда не увидимся <...> Ты будешь иметь дело с совершенно особенным лидером, как ты знаешь, моим другом, и у тебя все получится», — заявил Трамп, выступая на торжественном ужине в Вашингтоне по случаю вручения премий центра Кеннеди. Его слова приводит РИА Новости.

Американский президент в своем выступлении также выразил уверенность в том, что Гору справится с возложенными на него обязанностями в стране с населением около 1,5 миллиарда человек. «Полтора миллиарда человек! Только вдумайтесь. Полтора миллиарда. Сможешь ли ты с этим справиться, Серджио? Я считаю, что да, ты справишься, ты способен на все», — заявил Трамп. По его словам, Моди крайне доволен тем, что именно Гору назначен послом США в Индии.

