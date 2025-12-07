Свердловскую область накроют снегопады и аномальные морозы: МЧС предупредило о резком похолодании

На территории Свердловской области ожидается резкое ухудшение погодных условий — пройдут сильные снегопады, которые сменятся аномальными морозами под 30 градусов. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«После первого значительного понижения температуры (до -10 градусов) в ночь на 7 декабря днем столбики термометров будут держаться около отметки в -1 градус. В ночь на 8 декабря температура опустится до -20 градусов, дневные значения составят около -11. Наиболее сильные морозы прогнозируются 9 декабря: ночью до -26 градусов, днем — порядка -20», — указано в сообщении ведомства.