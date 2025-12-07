«Она поубивает вас всех»: Шура заступился за Ларису Долину
Шура назвал Долину «очень хорошей девчонкой»
Фото: Игорь Меркулов
Российский певец Шура выступил в защиту народной артистки Ларисы Долиной на фоне критики, разгоревшейся после истории с квартирой, купленной ею в прошлом году под влиянием мошенников. Он с иронией отметил, что артистку довольно сложно обмануть, а если это случится, то «она всех поубивает».
«Тут был очень хитрый ход. Лару мою обмануть? Да вы что! Да она поубивает всех. А вот случилось же», — заявил Шура. Его слова приводит Starhit. Он отметил, что поток критики и негатива в ее адрес не обоснован и связан с тем, что общество не знает всех деталей случившегося.
Шура напомнил, что Долина — его давняя близкая подруга, сильный и волевой человек, поэтому представить, что ее легко обмануть, трудно. По его словам, мошенники действовали по хитрой схеме, и в такую ситуацию может попасть любой. Артист выразил уверенность, что, несмотря на продолжительные обсуждения этой истории, Долина с ней справится.
Скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как в 2024 году она под воздействием мошенников продала московскую квартиру за 112 млн рублей, а полученные деньги перевела злоумышленникам. Суд вернул жилье певице, из-за чего добросовестный покупатель Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры. На этом фоне в общественном пространстве в адрес Долиной развернулась волна критики. Сложившуюся ситуацию многие назвали несправедливой. Певица пообещала вернуть Лурье все средства, которых она лишилась. Однако, по ее словам, это будет сделать сложно.
