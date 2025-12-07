«Она поубивает вас всех»: Шура заступился за Ларису Долину

Шура назвал Долину «очень хорошей девчонкой» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российский певец Шура выступил в защиту народной артистки Ларисы Долиной на фоне критики, разгоревшейся после истории с квартирой, купленной ею в прошлом году под влиянием мошенников. Он с иронией отметил, что артистку довольно сложно обмануть, а если это случится, то «она всех поубивает».

«Тут был очень хитрый ход. Лару мою обмануть? Да вы что! Да она поубивает всех. А вот случилось же», — заявил Шура. Его слова приводит Starhit. Он отметил, что поток критики и негатива в ее адрес не обоснован и связан с тем, что общество не знает всех деталей случившегося.

Шура напомнил, что Долина — его давняя близкая подруга, сильный и волевой человек, поэтому представить, что ее легко обмануть, трудно. По его словам, мошенники действовали по хитрой схеме, и в такую ситуацию может попасть любой. Артист выразил уверенность, что, несмотря на продолжительные обсуждения этой истории, Долина с ней справится.

