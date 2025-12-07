Хегсет: США не допустят размещения чужого оружия в Западном полушарии

США выступили против размещения вражеского вооружения в Западном полушарии Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense

США не допустят размещения в странах Западного полушария вооружений и военных сил своих противников, если они могут угрожать безопасности страны. Об этом сообщил министр обороны страны Пит Хегсет.

«Мы отвергаем возможности соперников по размещению сил или других угроз в нашем полушарии», — заявил Хегсет на форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что американские вооруженные силы готовы «защищать свою родину и полушарие». Он уточнил, что США намерены использовать военное доминирование для защиты собственной территории и обеспечения доступа к ключевым районам в регионе в рамках стратегии по восстановлению военного превосходства Вашингтона в Западном полушарии.

Хегсет также подчеркнул, что США не стремятся к военному столкновению с Китаем, но рассчитывают сдерживать его силой. «Военное министерство при [президенте США Дональде] Трампе исходит из здравого смысла. Такой подход заключается в <...> сдерживании Китая посредством силы, а не конфронтации», — заявил он.

Американские власти ранее были вынуждены сократить масштабное использование дорогостоящих и технологически сложных видов вооружений, отдав предпочтение значительно более простым беспилотников. Как сообщает Bloomberg, в вооруженных силах США уже завершено формирование специализированного подразделения, отвечающего за эксплуатацию таких систем.