В районе ЯНАО определили приоритеты работы комиссии по КМНС на 2026 год

Глава Приуральского района ЯНАО Марина Трескова приняла участие в первом заседании постоянной комиссии думы района по делам КМНС. Она сообщила, что на заседании определили ключевые направления работы комиссии на 2026 год и сформировали перечень проблем, требующих первоочередного решения.

«Совместно с депутатом Заксобрания ЯНАО Иваном Сакалом провели личный прием граждан. Рассмотрели несколько вопросов, в том числе от жителей Белоярска посредством видеосвязи. Работаем дальше», — написала Трескова в своем telegram-канале.

В ходе заседания депутаты проанализировали основные проблемы агропромышленного комплекса и социальной сферы. В частности, обсуждались вопросы качества и доступности образования и здравоохранения в отдаленных поселках, а также сохранение традиционной хозяйственной деятельности. Комиссия также рассмотрела вопросы взаимодействия с общинами, общественными организациями и движениями КМНС, а также работу с обращениями граждан этой категории.