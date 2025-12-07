В районе ЯНАО определили приоритеты работы комиссии по КМНС на 2026 год
В Аксарке состоялось первое заседание комиссии думы Приуральского района по делам КМНС
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава Приуральского района ЯНАО Марина Трескова приняла участие в первом заседании постоянной комиссии думы района по делам КМНС. Она сообщила, что на заседании определили ключевые направления работы комиссии на 2026 год и сформировали перечень проблем, требующих первоочередного решения.
«Совместно с депутатом Заксобрания ЯНАО Иваном Сакалом провели личный прием граждан. Рассмотрели несколько вопросов, в том числе от жителей Белоярска посредством видеосвязи. Работаем дальше», — написала Трескова в своем telegram-канале.
В ходе заседания депутаты проанализировали основные проблемы агропромышленного комплекса и социальной сферы. В частности, обсуждались вопросы качества и доступности образования и здравоохранения в отдаленных поселках, а также сохранение традиционной хозяйственной деятельности. Комиссия также рассмотрела вопросы взаимодействия с общинами, общественными организациями и движениями КМНС, а также работу с обращениями граждан этой категории.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!