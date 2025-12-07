В Кремле оценили новый маневр США в сторону России
Песков заявил, что Москва намерена подробно изучить новую стратегию нацбезопасности США
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Изменение стратегии национальной безопасности США, где Россия больше не указана как «прямая угроза» и одновременно содержится призыв к сотрудничеству с Москвой, является позитивным шагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем это позитивным шагом», — заявил Песков ТАСС. Он отметил, что новая стратегия отличается от подходов команды экс-президента Джо Байдена, при котором Россия фигурировала в числе главных угроз безопасности США. По его словам, Кремль в ближайшее время намерен подробно изучить документ.
Ранее Песков подчеркивал, что Москве и Вашингтону необходимо улучшать двусторонние отношения и открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества. По его словам, у взаимодействия двух стран есть серьезный потенциал. Он также выразил надежду, что США сохранят готовность содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.