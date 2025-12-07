Логотип РИА URA.RU
В Челябинске на продажу выставили легендарный магазин «Юрюзань»

07 декабря 2025 в 07:59
За центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» продавец просит почти 200 млн рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знаменитый челябинский центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» выставлен на продажу почти за 200 млн рублей. Объект недвижимости расположен на проспекте Победы и имеет более чем 40-летнюю историю. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.

«Предлагаем Вашему вниманию крупный центр хозяйственных товаров „Юрюзань“. Магазин имеет давнюю, 40-летнюю историю. Цена — 199  млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Площадь объекта составляет 2  тысячи 931 квадратных метров и включает торговые залы, складские и офисные помещения на втором этаже. Отмечается, что площади «Юрюзани» заняты арендаторами. 

