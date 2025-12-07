Вика Цыганова не сдержала молчание после откровенного интервью Ларисы Долиной

Цыганова не поверила заявлению Долиной на Первом канале Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская певица Виктория Цыганова раскритиковала выступление народной артистки России Ларисы Долиной в программе «Пусть говорят» на Первом канале. По ее словам, в эфире пытались «отмыть» Долину, представив историю о том, что при продаже квартиры в прошлом году ее будто бы обманули мошенники, использовавшие «паспорт Человека-паука».

«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. Рассказали людям, что ее обманули мошенники при помощи паспорта Человека-паука», — написала Цыганова в своем telegram-канале. Она также выразила надежду, что в новогодней программе «Голубой огонек» выступит трио в составе Долиной, журналистки Ксении Собчак и певца Филиппа Киркорова с композицией «Погода в доме», а также дуэт Долиной и Инстасамки с песней «За деньги — да!».

По словам Цыгановой, уровень самомнения Долиной ее «сильно поражает». Она заявила, что вся история с продажей квартиры и последующим скандалом, по ее мнению, «вышла за грань понятий добра и зла». Певица подчеркнула, что не считает убедительными объяснения о том, что известную артистку могли обмануть с помощью детского документа и телефонных звонков.

