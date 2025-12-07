Вика Цыганова не сдержала молчание после откровенного интервью Ларисы Долиной
Цыганова не поверила заявлению Долиной на Первом канале
Российская певица Виктория Цыганова раскритиковала выступление народной артистки России Ларисы Долиной в программе «Пусть говорят» на Первом канале. По ее словам, в эфире пытались «отмыть» Долину, представив историю о том, что при продаже квартиры в прошлом году ее будто бы обманули мошенники, использовавшие «паспорт Человека-паука».
«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. Рассказали людям, что ее обманули мошенники при помощи паспорта Человека-паука», — написала Цыганова в своем telegram-канале. Она также выразила надежду, что в новогодней программе «Голубой огонек» выступит трио в составе Долиной, журналистки Ксении Собчак и певца Филиппа Киркорова с композицией «Погода в доме», а также дуэт Долиной и Инстасамки с песней «За деньги — да!».
По словам Цыгановой, уровень самомнения Долиной ее «сильно поражает». Она заявила, что вся история с продажей квартиры и последующим скандалом, по ее мнению, «вышла за грань понятий добра и зла». Певица подчеркнула, что не считает убедительными объяснения о том, что известную артистку могли обмануть с помощью детского документа и телефонных звонков.
Ранее в эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина сообщила, что решила вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье всю сумму, которую та заплатила за жилье. Она заявила, что собирается «сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться». По словам Долиной, с ней связались мошенники, которые представились ректором вуза Екатериной Кудриной, где артистка преподает уже более девяти лет. Это, как утверждает певица, повлияло на ее доверие при оформлении сделки. Покупательница квартиры Полина Лурье, в свою очередь, не собирается отзывать жалобу из Верховного суда на фоне заявлений Долиной в эфире. Она намерена добиваться решения в судебном порядке. Рассмотрение дела в Верховном суде назначено на 16 декабря.
