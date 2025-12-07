Экс-чиновница Россотрудничества находится в розыске более восьми лет

Следствие считает, что чиновница уехала на Кипр, чтобы скрыться Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывшая сотрудница Россотрудничества, обвиняемая в мошенничестве при исполнении государственных контрактов, находится в розыске у правоохранительных органов более восьми лет. Это следует из данных розыскной базы.

«Дело возбуждено против экс-сотрудницы Россотрудничества в октябре 2017 года, ей было заочно предъявлено обвинение и избран арест. В международный розыск она была объявлена в том же году», — следует из базы данных. Такой информацией делится РИА Новости.

Отмечается, что следствие исходило из того, что она находится на территории Кипра. В то же время, как следует из судебных документов, защита заявляла, что обвиняемая выехала за пределы России для прохождения лечения. В марте 2020 года говорилось, что женщина была задержана на Кипре и арестована на 40 суток, в течение которого должен был решиться вопрос об ее экстрадиции в Россию.

