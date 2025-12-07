Shaman пел с Лепсом, Киркоров говорил о деньгах, Долина скрылась: как прошла «Песня года-2025»

Ведущими вечера выступили Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года-2025» состоялся на арене «Мегаспорт» в Москве в субботу, 6 декабря. Телеверсия концерта выйдет 1 и 2 января на телеканале «Россия-1». Артисты порадовали зрителей эффектными номерами и запоминающимися образами. Среди выступающих впервые за долгое время появилась народная артистка России Лариса Долина, оказавшаяся в центре скандала всероссийского масштаба.

Ведущие вечера Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева напомнили, что проект проводится уже в 54-й раз и остается неизменной новогодней традицией, собирая полный зал и миллионы зрителей у экранов. Со сцены прозвучали хиты, отобранные по итогам теле- и радиоэфиров, а также по популярности в интернете. В этом году на сцену вышли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Олег Газманов, Shaman, Дима Билан, Алсу, Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Полина Гагарина, Лариса Долина, Нюша, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Алсу и многие другие звезды российской эстрады.

Долина появилась на сцене впервые после скандала с квартирой

Лариса Долина впервые после волны критики и судьбоносного интервью выступила на сцене и представила зрителям свою песню «Я буду любить тебя»! Некоторые зрители поприветствовали артистку аплодисментами, некоторые воздержались. После исполнения песни Долина поблагодарила публику за прием и покинула «Мегаспорт», отказавшись общаться с прессой.

Аллегрова и Крутой выступили дуэтом

Ирина Аллегрова исполнила композицию «У окна», аккомпанировал ей продюсер и композитор Игорь Крутой. В конце выступления артистке подарили огромные букеты, ответственную миссию забрать их Аллегрова поручила своего концертному директору. «Я вас люблю! Сегодня можно я нагибаться не буду, я такая нарядная», — обратилась к зрителям Аллегрова.

Киркоров менял образы

Филипп Киркоров за вечер несколько раз сменил наряды. Для песни «Одинокая нежная» он выбрал пиджак с черными воланами и золотые брюки. Образ ярко контрастировал с луком Сергея Лазарева, облачившегося в серебро.

Баскова завалили цветами

Николай Басков появился на «Песне года» в бордовом костюме. Он исполнил композицию «Без тебя нельзя», которая вышла в свет в марте 2025 года. После выступления поклонники завалили Баскова букетами цветов. Патриотический певец России SHAMAN поднимался на сцену «Мегаспорта» дважды: в первый раз ради дуэта с Григорием Лепсом, а во второй — для сольного номера.

Мари Краймбрери на фестивале исполнила композицию «Нравится жить». А Татьяна Куртукова — «Одного», которая сейчас активно вирусится в социальных сетях. Татьяна для выступления выбрала камзол с золотыми пуговицами и длинную пышную юбку.

Газманова не тревожат колени

Ярким стало выступление 74-летнего Олега Газманова. Пока пользователи соцсетей выражают обеспокоенность состоянием его коленных суставов, артист энергично танцевал на сцене, исполняя композицию «Я по жизни загулял». Эта песня, впервые прозвучавшая в 1994 году, спустя более чем три десятилетия вновь приобрела популярность у молодой аудитории и вернулась в тренды.

В рамках премии также выступили Лолита, Сергей Лазарев, Севиль и Полина Гагарина. Ближе к завершению концерта на сцену вышла группа «Парк Горького», которая исполнила свой рок-хит Moscow Calling и заметно оживила зал. Как отметил Александр Маршал, на «Песне года» коллектив был представлен в своем «подлинном» составе.

Красная дорожка — в центре внимания

Александр Ревва на красной дорожке резко высказался о сталкерах, призвав наказывать фанатов, нарушающих личное пространство артистов. Комментарии прозвучали на фоне угроз, которые получает семья Влада Соколовского.

Киркоров подвел итоги года, отметив, что главное — здоровье детей, и пообещал не повышать цены на концерты. По его словам, зарабатывать «на зрителях» он не намерен: «У меня всегда были демократичные цены… Я зарабатываю на другом».

Кудрявцева блистала в черном платье с красным корсетом и длинными рукавами

Лазарев выбрал стильный черный пиджак с игривой бабочкой

Ирина Аллегрова появилась в расшитом камнями черном платье

Алсу в закрытом платье с пайетками и разрезом

Ева Власова удивила футуристичным костюмом

Киркоров вышел в расшитом стразами черном пиджаке и сияющих туфлях.

Люся Чеботина появилась в зеленом платье с бахромой

Мари Краймбрери — в блестящем корсетном наряде

Григорий Лепс и Александр Ревва выбрали классический стиль

SHAMAN вышел в белой куртке и брюках с цепочкой

Самые яркие номера

Трогательное выступление Льва Лещенко с детским хором.

Мощный номер Ирины Аллегровой с песней «У окна».

Эффектный выход солистки Artik&Asti Севиль, которая взлетела над сценой в образе с крыльями.

Концерт завершился традиционным финальным хитом «Песня не прощается с тобой». Ее исполнили все звезды-участники.

История фестиваля

«Песня года» впервые вышла в эфир в 1971 году и за десятилетия стала одним из главных музыкальных событий России. Несмотря на паузу в начале 1990-х, фестиваль вернулся и по-прежнему объединяет многомиллионную аудиторию накануне Нового года.