Депутат Гаврилов призвал не подменять суды сюжетами ТВ о «схеме Долиной»

Гаврилов заявил, что сюжеты ТВ вокруг «схемы Долиной» не решают проблему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телепередачи о спорных сделках с недвижимостью, в том числе история с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, не могут заменять решения судов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Вопросы правоприменения решаются на уровне судебных актов и разъяснений высшей судебной инстанции, а не в студийных дискуссиях», — заявил Гаврилов РИА Новости. По его словам, телевизионные программы только помогают привлечь внимание людей, в то время, как госорганы определяют правила работы и отвечают за то, чтобы расчеты по спорным сделкам проходили по закону и защищали тех, кто добросовестно вложил деньги в покупку жилья.

Депутат подчеркнул, что в последние месяцы телепередачи и соцсети активно обсуждают конфликты по так называемой «схеме Долиной», когда продавцы, получив деньги, отказываются передавать жилье, заявляя, что стали жертвами мошенников. Он напомнил, что в правовом государстве вопросы собственности решаются только в суде. Суд устанавливает, действителен ли договор, добросовестно ли вел себя покупатель, и уже потом решает, как проводить взаиморасчеты.

Продолжение после рекламы

При признании сделки недействительной, уточнил депутат, обычно квартира возвращается продавцу, а покупателю должны вернуть деньги и проценты, и все это прямо прописывается в решении суда. До этого момента есть лишь «обещания и ожидания», но нет гарантированного законом права на возврат средств. Гаврилов добавил, что суд может одновременно определить механизм расчетов: наложить обременение на квартиру, запретить регистрационные действия, предложить внести деньги на депозит суда или нотариуса.

При добровольной договоренности сторон возможно и мировое соглашение, которое утверждается судом. Дополнительно, напомнил он, в подобных историях работают следственные органы, Росреестр и банки, а телевизионные сюжеты и соцсети остаются только источником информации, не влияющим на содержание судебных актов.

В одном из прошлых выпусков программы «Пусть говорят» Лариса Долина заявила, что готова вернуть покупательнице своей квартиры в Хамовниках, Полине Лурье, всю уплаченную за это жилье сумму. По ее словам, она намерена «сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться».

Долина подчеркнула, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. В итоге суд лишил Лурье права собственности на квартиру и признал владельцем Долину. Договор покупки был признан недействительным, и в итоге покупательница квартиры осталась и без жилья, и без денег, но при этом кредитные обязательства за ней сохранились. После этого Лурье подала жалобу в Верховный суд, так как прошлые судебные инстанции отказались удовлетворять ее иски. Она намерена добиваться решения конфликта в судебном порядке. Заседание в Верховном суде назначено на 16 декабря.