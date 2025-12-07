Продюсер рассказал, сколько концертов нужно отработать Долиной, чтобы вернуть деньги за квартиру

Дзюник предположил, что один концерт Долиной может стоить 7-8 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народной артистке РФ Ларисе Долиной нужно отработать примерно 10–11 концертов, чтобы вернуть деньги за квартиру в московских Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщил продюсер Алексей Дзюник. По его словам, одно ее выступление стоит минимум 30 тысяч долларов.

«Я думаю, что у нее ее выступление не стоит дешевле, например, 30 — 40 тысяч долларов, речь может идти о семи-восьми миллионах рублей, даже до 10 миллионов. То есть, если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет», — заявил Дзюник в интервью aif.ru. По его словам, примерно за год Долина сможет рассчитаться с покупательницей своей квартиры.

Ранее в эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина согласилась вернуть покупательнице своей квартиры Полине Лурье всю ранее уплаченную стоимость недвижимости. По словам певицы, она намерена «приложить все усилия, чтобы полностью рассчитаться». При этом Долина отметила, что сама сейчас находится в сложной жизненной ситуации.

Продолжение после рекламы