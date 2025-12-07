В Ростовской области от атаки ВСУ повреждена вышка ЛЭП

Ростовскую область атаковали дроны ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 7 декабря север Ростовской области подвергся атаке вражеских беспилотников: цели были уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах, жертв и раненых среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В Шолоховском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры — без электроснабжения остались жители хутора Колундаевский.

«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.