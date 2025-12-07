В Ростовской области от атаки ВСУ повреждена вышка ЛЭП
Ростовскую область атаковали дроны ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 7 декабря север Ростовской области подвергся атаке вражеских беспилотников: цели были уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах, жертв и раненых среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В Шолоховском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры — без электроснабжения остались жители хутора Колундаевский.
«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, авария затронула опору линии электропередачи на окраине населенного пункта, что привело к полному отключению энергии в хуторе. Слюсарь уточнил, что профильные службы уже зафиксировали масштабы повреждений и подготовят восстановительные работы после рассвета, чтобы приступить к ремонту в условиях видимости. Власти контролируют ситуацию в пострадавшем населенном пункте и обещают вернуть электроснабжение 250 жителям Колундаевского после завершения работ. Губернатор подчеркнул, что других разрушений жилых домов и социально значимых объектов в затронутых районах на данный момент не выявлено. Северные районы области, которые граничат с зоной специальной военной операции, остаются под усиленным наблюдением экстренных служб и систем противовоздушной обороны.
