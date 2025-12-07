Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Ростовской области от атаки ВСУ повреждена вышка ЛЭП

07 декабря 2025 в 08:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ростовскую область атаковали дроны ВСУ

Ростовскую область атаковали дроны ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 7 декабря север Ростовской области подвергся атаке вражеских беспилотников: цели были уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах, жертв и раненых среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В Шолоховском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры — без электроснабжения остались жители хутора Колундаевский.

«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, авария затронула опору линии электропередачи на окраине населенного пункта, что привело к полному отключению энергии в хуторе. Слюсарь уточнил, что профильные службы уже зафиксировали масштабы повреждений и подготовят восстановительные работы после рассвета, чтобы приступить к ремонту в условиях видимости. Власти контролируют ситуацию в пострадавшем населенном пункте и обещают вернуть электроснабжение 250 жителям Колундаевского после завершения работ. Губернатор подчеркнул, что других разрушений жилых домов и социально значимых объектов в затронутых районах на данный момент не выявлено. Северные районы области, которые граничат с зоной специальной военной операции, остаются под усиленным наблюдением экстренных служб и систем противовоздушной обороны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал