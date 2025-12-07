Курганцам разрешили установить частный шлагбаум у дома в центре города
В Кургане появится шлагбаум во дворе многоквартирного дома
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Жильцам дома №126 на улице Гоголя в Кургане разрешили на свои деньги сделать шлагбаум, который будет ограждать двор от чужих машин. Об этом говорится в ответе представителей горадминистрации.
«Устройство шлагбаума возможно на придомовой территории дома №126 на улице Гоголя. Собственники ограждения должны обеспечить круглосуточный проезд к дому пожарной техники, скорой медицинской помощи, транспорта правоохранительных органов, организаций газового хозяйства и иных аварийных, коммунальных и спасательных служб», — сообщается на сайте «Обратись».
Ранее жильцы дома №126 на улице Гоголя провели общее собрание и направили в мэрию просьбу разрешить установку ручного шлагбаума, чтобы ограничить сквозной проезд посторонних машин во дворе и повысить безопасность детей. До этого курганцы уже обращались в администрацию из ‑за опасной дороги в районе набережной Тобола, и тогда власти пообещали устранить проблему.
