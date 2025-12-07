Курганцам разрешили установить частный шлагбаум у дома в центре города

В Кургане появится шлагбаум во дворе многоквартирного дома Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жильцам дома №126 на улице Гоголя в Кургане разрешили на свои деньги сделать шлагбаум, который будет ограждать двор от чужих машин. Об этом говорится в ответе представителей горадминистрации.

«Устройство шлагбаума возможно на придомовой территории дома №126 на улице Гоголя. Собственники ограждения должны обеспечить круглосуточный проезд к дому пожарной техники, скорой медицинской помощи, транспорта правоохранительных органов, организаций газового хозяйства и иных аварийных, коммунальных и спасательных служб», — сообщается на сайте «Обратись».