Бойцы ВСУ самовольно покинули позиции на одном из участков фронта Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan

Солдаты ВСУ вышли из-под контроля командования в Днепропетровской области на фоне прорыва бойцов ВС РФ в регионе. Группа из 12 украинских военнослужащих оказалась под сильным обстрелом и самовольно оставила позиции, несмотря на угрозы начальства.

«Группа ВСУ из 12 человек попала под обстрел, после чего покинула позиции без ведома начальства», — сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров украинских военных. По данным агентства, командир по радио пытался вернуть их на линию обороны, угрожая уголовной ответственностью за невыполнение приказа. Один из бойцов, покинувший позиций, заявил, что получил контузию и не может продолжать бой.

Командир ВСУ в ответ приказал подчиненным «проверить руки и ноги», отметив, что на этом участке фронта заменить их некем. Он спросил, почему бойцы уходят с позиций. Один из военнослужащих объяснил, что их группа уже отошла с передовой вместе с ранеными и предложил отправить в разведку других, сказав, что «пусть живые идут в разведку», отказавшись возвращаться под обстрел. Командир напомнил, что уход с позиции с оружием может привести к тюремному сроку, и резко потребовал вернуться на прежние места. В конце записи была слышна грубая ненормативная лексика со стороны подчиненного.

Продолжение после рекламы

В ноябре этого года в Днепропетровской области российские войска установили контроль над семью населенными пунктами, в Запорожской области — над 12. Об этом 30 ноября президенту России Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев. Российский лидер заявил, что его впечатляют темпы наступления российских войск на запорожском направлении.