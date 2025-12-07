За рулем иномарки Opel был 70-летний мужчина Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 70-летний водитель Opel слишком сильно разогнался и вылетел на встречку. Там, в этот момент, ехала машина Renault. В результате столкновения четыре человека попали в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель Renault, два его пассажира (58 и 48 лет), а также 70-летняя пассажирка автомобиля Opel», — рассказали в ведомстве.

На место аварии выехала оперативная группа для установления причин инцидента. В момент ДТП водитель Opel был трезв, а для выявления состояния хозяина Renault проведут химико-токсилогическое исследование.

