Синоптик раскрыл, когда в Россию вернется снег

Со следующей недели в России площадь снега увеличится до 92% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К середине следующей недели снег снова накроет почти всю Россию. К этому времени он будет лежать на 92% территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, площадь снежного покрова вырастет за счет похолодания и сохранения уже выпавшего снега, в том числе в Приволжском федеральном округе (ПФО).

«С понедельника ночные температуры в ПФО будут отрицательными: от минус 4 до минус 9 градусов. А дневная температура опустится до минус 2–7 градусов, поэтому небольшой снежок пойдет и сохранится. За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%», — заявил Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Метеоролог уточнил, что в азиатской части России снег уже лежит устойчивым слоем. Днем, когда температура держится около нуля, верхний слой подтаивает, но это почти не меняет границы снежного покрова. По словам Вильфанда, уменьшается в основном высота сугробов, а не общая площадь, занятая снегом. Именно поэтому даже при небольших осадках и слабом плюсе днем заснеженная территория остается стабильной, а с предстоящим похолоданием начнет понемногу расширяться.

Продолжение после рекламы