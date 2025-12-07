Пермские певцы вышли на главную сцену Кремля и попали на «Россию 1»
Хор выступил на концерте 5 декабря (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский хор «Млада» под руководством заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца. Гала-концерт проекта прошел 5 декабря и был показан в эфире телеканала «Россия 1». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе хора «Млада».
«Одним из самых запоминающихся моментов гала-концерта стало совместное исполнение хита „Тебе одной“ Народным артистом России Николаем Басковым, победителем 7 сезона шоу Ильей Булыгиным и пермским хором „Млада“», — сообщили в пресс-службе хора. Пермяки также выступили на одной сцене с гранд-финалистами проекта Надеждой Самковой и Анастасией Ивановой, а также с победителем зрительского голосования гала-концерта Евгением Гараниным и победителем сольного сезона Ильей Булыгиным.
Ранее сообщалось, что хор «Млада» стал участником одного из крупнейших вокальных проектов страны «Ну-ка, все вместе!» в 2025 году. По итогам выступления лидер «сотни» жюри Сергей Лазарев пригласил пермский коллектив на гала-концерт, который прошел 5 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца и был показан на телеканале «Россия 1».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!