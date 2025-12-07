Пермские певцы вышли на главную сцену Кремля и попали на «Россию 1»

Хор выступил на концерте 5 декабря (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский хор «Млада» под руководством заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца. Гала-концерт проекта прошел 5 декабря и был показан в эфире телеканала «Россия 1». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе хора «Млада».

«Одним из самых запоминающихся моментов гала-концерта стало совместное исполнение хита „Тебе одной“ Народным артистом России Николаем Басковым, победителем 7 сезона шоу Ильей Булыгиным и пермским хором „Млада“», — сообщили в пресс-службе хора. Пермяки также выступили на одной сцене с гранд-финалистами проекта Надеждой Самковой и Анастасией Ивановой, а также с победителем зрительского голосования гала-концерта Евгением Гараниным и победителем сольного сезона Ильей Булыгиным.