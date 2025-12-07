77 украинских беспилотников за ночь сбиты над Россией
07 декабря 2025 в 09:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над несколькими регионами России. Об этом сообщили в МО РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал