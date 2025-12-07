Долина ни разу не извинилась перед Лурье за полтора года разбирательств

Долина принесла извинения лишь тогда, когда инцидент с ее квартирой получил общественный резонанс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Лариса Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась лично перед покупательницей квартиры Полиной Лурье после сделки с жильем. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, артистка принесла публичные извинения только в пятницу в эфире Первого канала, когда объявила о намерении вернуть покупательнице 112 миллионов рублей за апартаменты в Хамовниках.

«За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — заявила Свириденко РИА Новости. По ее словам, Долина действительно является хорошей актрисой, и хочется верить в ее искренность, но это сложно, так как ее поведение и действия ее адвокатов говорят об обратном.

В ее версии произошедшего есть много недосказанного и даже лукавства. Однако главное не это, а то, что Долина пришла с извинениями на телевидение только после того, как история получила широкий общественный резонанс.

Свириденко уточнила, что почти ежедневно общалась с Лурье и наблюдала, как та переживает спор из ‑за квартиры. По ее словам, извинения в личном порядке могли бы снизить психологическое давление на женщину. «Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия», — добавила она.

В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной на проданную квартиру. В результате Лурье, оплатившая жилье, осталась без денег и без недвижимости. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, после чего сторона покупательницы обратилась в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря.

По словам Свириденко, до заявления на телевидении адвокат Долиной предлагала Лурье мировое соглашение. Согласно этому варианту, певица намеревалась вернуть 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Адвокат Лурье подчеркнула, что при таком графике с момента сделки до полного возврата средств прошло бы около пяти лет и предложенная схема не учитывала убытки покупательницы.