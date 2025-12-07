Названа минимальная зарплата «на руки» в 2026 году
После повышения МРОТ зарплата «на руки» станет больше, отметил эксперт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минимальный размер заработной платы, который работники будут получать на руки в 2026 году, составит 23 570 рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
«При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570,91 рублей», — заявил Ляшок. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 до 27 093 рублей, что соответствует росту почти на 21%. До этого, с 1 января 2025 года, МРОТ был установлен на уровне 22 440 рублей.
