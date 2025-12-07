Челябинск накроют снег и морозы

В начале недели 8 декабря в Челябинск придет настоящая зима со снегопадом и морозами до -17 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

Ранее сообщалось, что устойчивый снежный покров в Челябинске сформируется не раньше первой половины декабря: весь ноябрь в городе ожидались дожди со снегом, частые оттепели и температура около нулевой отметки. В результате снег в ноябре быстро таял, что не позволяло ему закрепиться.