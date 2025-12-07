Челябинск накроют снег и морозы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В начале недели 8 декабря в Челябинск придет настоящая зима со снегопадом и морозами до -17 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«В городе утром ожидается -7 градусов, днем до -10 градусов. К вечеру похолодает до -17 градусов. Выпадет снег», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее сообщалось, что устойчивый снежный покров в Челябинске сформируется не раньше первой половины декабря: весь ноябрь в городе ожидались дожди со снегом, частые оттепели и температура около нулевой отметки. В результате снег в ноябре быстро таял, что не позволяло ему закрепиться.
