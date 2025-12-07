Долина впервые вышла на сцену после массовой «отмены»: как ее приняли зрители

Лариса Долина вышла на сцену после массовой «отмены» в соцсетях и резонансного интервью Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Народная артистка России Лариса Долина впервые после скандала с продажей квартиры и резонанского интервью появилась перед широкой публикой. Певица вышла на сцену на фестивале «Песня года-2025» в московском «Мегаспорте». Как встретили артистку зрители, среди которых было немало ее поклонников, как развивается дело о квартире певицы и что такое «эффект Долиной» — в материале URA.RU.

Долина на фестивале представила зрителям свою песню «Я буду любить тебя». Зрители поприветствовали артистку аплодисментами, однако некоторые прямо перед началом номера покинули зал. Сама артистка поблагодарила публику за прием, однако с прессой общаться отказалась и сразу уехала. Выступление Долиной на «Песне года» стало первым с того момента, как в соцсетях начала набирать обороты кампания отмены — публика ополчилась на певицу из-за скандала с продажей ее квартиры.

За что ополчились на Долину

Скандал вокруг артистки разгорелся летом 2024 года. Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость, а участники сделки получили до семи лет колонии. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег, что вызвало волну общественного сочувствия к ней и бойкот мероприятий с участием Долиной.

Певицу начали «отменять» и на телевидении. «Артистку вырезали не только из новогодних шоу на Первом канале, но и еще как минимум из трех других программ», — сообщала Общественная служба новостей. Согласно информации издания, поступило распоряжение исключить исполнительницу из записанных эфиров и удалить упоминания о ней. Однако на данный момент известно, что Лариса Долина выступит на новогоднем шоу «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1».

Резонансное интервью

В шоу «Пусть говорят», которое вышло в эфир 5 декабря, Долина заявила, что готова вернуть всю сумму — 112 млн рублей — покупательнице своей квартиры, матери-одиночке и бизнесвумен Полине Лурье. Артистка подчеркнула, что приняла такое решение сознательно и публично, чтобы не оставлять сомнений в своих намерениях.

«Я хочу быть честной прежде всего с самой собой. Это единственный правильный и справедливый выход», — сказала певица. Сама Лурье уже успела подать жалобу в Верховный суд и отзывать ее не намерена.

Решение выносит только суд, но никак не ТВ

Телепередачи о спорных сделках с недвижимостью, в том числе история с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, не могут заменять решения судов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, комментирую интервью артистки.