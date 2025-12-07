Доцент объяснил, кто в России может выйти на пенсию раньше

Женщины, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера, могут досрочно выйти на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Досрочно выйти на пенсию могут люди, имеющие нужный стаж и вредные или тяжелые условия труда. В частности, это касается жителей Крайнего Севера и работников опасных производств, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Например, к ним относятся перечисленные ниже. Мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 45 лет: постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшие соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков», — заявил Балынин в беседе с RT. Также они имеют право досрочно выйти на пенсию, если проработали не менее 10 лет и 7,5 года соответственно на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж не менее 20 лет и 15 лет.

Балынин уточнил, что досрочное пенсионное право есть у женщин по достижении 50 лет, если они не менее 15 лет работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или других отраслях, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин при страховом стаже не менее 20 лет. Аналогичный механизм действует для работниц текстильной промышленности: им нужно не менее 20 лет стажа на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Отдельная группа — занятые на тяжелых работах и в лесной отрасли. По словам эксперта, мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет, если их страховой стаж составляет не менее 25 и 20 лет соответственно. Из них минимум 12,5 года для мужчин и 10 лет для женщин должно приходиться на тяжелые виды работ, в том числе на лесозаготовках и лесосплаве, а также при обслуживании соответствующей техники. Во всех перечисленных случаях, добавил Балынин, для оформления досрочной страховой пенсии гражданину требуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.