Доцент объяснил, кто в России может выйти на пенсию раньше
Женщины, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера, могут досрочно выйти на пенсию
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Досрочно выйти на пенсию могут люди, имеющие нужный стаж и вредные или тяжелые условия труда. В частности, это касается жителей Крайнего Севера и работников опасных производств, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Например, к ним относятся перечисленные ниже. Мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 45 лет: постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшие соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков», — заявил Балынин в беседе с RT. Также они имеют право досрочно выйти на пенсию, если проработали не менее 10 лет и 7,5 года соответственно на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж не менее 20 лет и 15 лет.
Балынин уточнил, что досрочное пенсионное право есть у женщин по достижении 50 лет, если они не менее 15 лет работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или других отраслях, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин при страховом стаже не менее 20 лет. Аналогичный механизм действует для работниц текстильной промышленности: им нужно не менее 20 лет стажа на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.
Отдельная группа — занятые на тяжелых работах и в лесной отрасли. По словам эксперта, мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет, если их страховой стаж составляет не менее 25 и 20 лет соответственно. Из них минимум 12,5 года для мужчин и 10 лет для женщин должно приходиться на тяжелые виды работ, в том числе на лесозаготовках и лесосплаве, а также при обслуживании соответствующей техники. Во всех перечисленных случаях, добавил Балынин, для оформления досрочной страховой пенсии гражданину требуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
В 2026 году в России продолжится поэтапное повышение пенсионного возраста, начатое в 2018 году. Этот год будет предпоследним в переходном периоде, который завершится в 2028 году. После этого пенсионный возраст окончательно составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом у граждан останется право добровольно не выходить на пенсию сразу при наступлении пенсионного возраста.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.