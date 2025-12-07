Лучшие программисты сразились за титул чемпиона России в Перми

Победители разделили призовой фонд в 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми прошел финал Чемпионата и Первенства России по программированию промышленной робототехники. Участники решали практические задачи по автоматизации на реальных промышленных манипуляторах Promobot M Edu. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Эти события не только популяризируют IT и робототехнику среди молодежи, но и формируют национальный резерв специалистов, повышая уровень роботизации страны в целом. Мы видим, как Пермь становится центром таких инициатив, объединяя регионы и бизнес для решения амбициозных задач», — рассказал директор технопарка Morion Digital и президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров.

По данным организаторов, в Чемпионате России по программированию промышленных роботов победила команда «one-zero-eight» из Республики Татарстан, набрав 216 баллов. Второе место заняла также татарстанская команда «Innopolis Robotics Society» (205 баллов), третье — «Amplituda» из Ульяновской области (189 баллов). Команда «Rainbow Bears» из Пермского края заняла девятое место с результатом 66 баллов.

