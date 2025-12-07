Петр Ян вернул свой титул UFC после жесткого боя в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) состоялся главный матч UFC 323 между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Боец «Архангела Михаила» выиграл по итогам нескольких раундов и вернул титул чемпиона в суперлегком весе.

В первом раунде Петр нанес противнику несколько сильных ударов. Далее Ян нанес текйкдаун. Во втором раунде боец «Архангела Михаила» смог устоять под натиском соперника и провести успешную атаку. В третьем раунде оба спортсмена проводили мощные атаки друг на друга. Ян работал ногами, в то время как Двалишвили провел два тейкдауна. Следующие два раунда прошли под напором Яна. По итогу судейского решения, Петр Ян стал победителем.