Петр Ян вернул свой титул UFC после жесткого боя в Лас-Вегасе
Бой носил статус реванша
В Лас-Вегасе (США) состоялся главный матч UFC 323 между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Боец «Архангела Михаила» выиграл по итогам нескольких раундов и вернул титул чемпиона в суперлегком весе.
В первом раунде Петр нанес противнику несколько сильных ударов. Далее Ян нанес текйкдаун. Во втором раунде боец «Архангела Михаила» смог устоять под натиском соперника и провести успешную атаку. В третьем раунде оба спортсмена проводили мощные атаки друг на друга. Ян работал ногами, в то время как Двалишвили провел два тейкдауна. Следующие два раунда прошли под напором Яна. По итогу судейского решения, Петр Ян стал победителем.
На счету Петра Яна в ММА числятся 19 побед при 5 поражениях, тогда как рекорд Мераба Двалишвили составляет 21 победу и 4 поражения. Текущий поединок носит статус реванша: их первая встреча, состоявшаяся в марте 2023 года, завершилась победой Двалишвили единогласным решением судей.
