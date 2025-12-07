Логотип РИА URA.RU
Свердловчанин насмерть сбил велосипедиста и скрылся под покровом ночи

07 декабря 2025 в 10:03
Трагедия произошла на 109 километре «Екатеринбург- Шадринск- Курган»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле деревни Монастырка (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил велосипедиста утром 7 декабря. Нарушитель скрылся с места ДТП и теперь его ищут в Госавтоинспекции региона.

«Вблизи деревни Монастырка, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте», — рассказали гаишники.

Всех, кто проезжал мимо деревни в период с 5 до 6 утра просят предоставить записи с регистраторов. Также идет поиск очевидцев аварии. Из-за следственных действий, движение на этом участке трассы перекрыто.

Фото: Госавтоинспекция Свердловсской области

