Бастрыкин заинтересовался судьбой челябинского детсада, который хотят закрыть
Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы челябинцев
Фото: Следственный комитет РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы жителей города Бакала Челябинской области на планируемое закрытие детсада. Об этом рассказали в пресс-службе СК.
«Поступили обращения жителей по вопросу несогласия с планируемым закрытием детского сада в городе Бакале. В ноябре текущего года родителям сообщили о намерении перевести более 40 детей, в том числе с особенностями развития, в другое дошкольное учреждение. Родители опасаются, что смена учебного заведения может негативно отразиться на развитии малолетних», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Председатель Следственного комитета поручил исполняещему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах процессуальной проверки по жалобе родителей. Ситуацию взяли на контроль в СК.
Ранее жители города Бакала обращались к властям с просьбой не закрывать детсад №17 и не передавать его местному Дому культуры, настаивая, что помещений хватает для всех детей. В администрации Саткинского округа тогда заявляли, что воспитанников вместе с педагогами переведут в детсад №18 в том же здании из ‑за снижения числа дошколят и низкой наполняемости групп, при этом обещая трудоустроить сотрудников и обеспечить детям с ОВЗ профильных специалистов.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Кирилл07 декабря 2025 10:28Одна надежда на Бастрыкина...
- Местный07 декабря 2025 10:05Не закрывайте наш детсад.