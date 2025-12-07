Бастрыкин заинтересовался судьбой челябинского детсада, который хотят закрыть

Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы челябинцев Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы жителей города Бакала Челябинской области на планируемое закрытие детсада. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

«Поступили обращения жителей по вопросу несогласия с планируемым закрытием детского сада в городе Бакале. В ноябре текущего года родителям сообщили о намерении перевести более 40 детей, в том числе с особенностями развития, в другое дошкольное учреждение. Родители опасаются, что смена учебного заведения может негативно отразиться на развитии малолетних», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета поручил исполняещему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах процессуальной проверки по жалобе родителей. Ситуацию взяли на контроль в СК.

