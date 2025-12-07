Логотип РИА URA.RU
Бастрыкин заинтересовался судьбой челябинского детсада, который хотят закрыть

07 декабря 2025 в 10:03
Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы челябинцев

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалобы жителей города Бакала Челябинской области на планируемое закрытие детсада. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

«Поступили обращения жителей по вопросу несогласия с планируемым закрытием детского сада в городе Бакале. В ноябре текущего года родителям сообщили о намерении перевести более 40 детей, в том числе с особенностями развития, в другое дошкольное учреждение. Родители опасаются, что смена учебного заведения может негативно отразиться на развитии малолетних», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета поручил исполняещему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах процессуальной проверки по жалобе родителей. Ситуацию взяли на контроль в СК.

Ранее жители города Бакала обращались к властям с просьбой не закрывать детсад №17 и не передавать его местному Дому культуры, настаивая, что помещений хватает для всех детей. В администрации Саткинского округа тогда заявляли, что воспитанников вместе с педагогами переведут в детсад №18 в том же здании из ‑за снижения числа дошколят и низкой наполняемости групп, при этом обещая трудоустроить сотрудников и обеспечить детям с ОВЗ профильных специалистов.

Комментарии (2)
  • Кирилл
    07 декабря 2025 10:28
    Одна надежда на Бастрыкина...
  • Местный
    07 декабря 2025 10:05
    Не закрывайте наш детсад.
